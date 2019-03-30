|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Сопилку" разорвала мина: офицер ВСУ показал убитого террориста "ЛНР"

Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Ликвидированного боевика показал в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что 29 марта "бригада-200" пополнилась Сопильняком ("Сопилкой") Владиславом из города Хрустальный (Красный Луч) Луганской области. Террорист подорвался на мине.

Новости
ВСУ прицельным ударом уничтожили логово террористов. Видео
Убитый террорист "ЛНР"

Убитый террорист "ЛНР"

Миротворец

Убитый террорист "Л/ДНР"

Убитый террорист "Л/ДНР"

Миротворец

Убитый террорист "ЛНР"

Убитый террорист "ЛНР"

Миротворец

Убитый террорист "ЛНР"

Убитый террорист "ЛНР"

Миротворец

"Сопилку" разорвала мина: офицер ВСУ показал убитого террориста "ЛНР"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

"Сопилку" разорвала мина: офицер ВСУ показал убитого террориста "ЛНР"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" испугались вооружения ВСУ, которое превосходит арсенал из России. Соответствующий разговор боевиков слили в сеть.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
8
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения