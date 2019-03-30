"Сопилку" разорвала мина: офицер ВСУ показал убитого террориста "ЛНР"

Террористы "ЛНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Ликвидированного боевика показал в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Отмечается, что 29 марта "бригада-200" пополнилась Сопильняком ("Сопилкой") Владиславом из города Хрустальный (Красный Луч) Луганской области. Террорист подорвался на мине.
Убитый террорист "ЛНР"
Миротворец
Убитый террорист "Л/ДНР"
Миротворец
Убитый террорист "ЛНР"
Миротворец
Убитый террорист "ЛНР"
Миротворец
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Telegram-канал "Штирлиц-инфо"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" испугались вооружения ВСУ, которое превосходит арсенал из России. Соответствующий разговор боевиков слили в сеть.
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