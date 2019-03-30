"Сопилку" разорвала мина: офицер ВСУ показал убитого террориста "ЛНР"

Террористы "ЛНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Ликвидированного боевика показал в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо" офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отмечается, что 29 марта "бригада-200" пополнилась Сопильняком ("Сопилкой") Владиславом из города Хрустальный (Красный Луч) Луганской области. Террорист подорвался на мине.

Убитый террорист "ЛНР" Миротворец

Убитый террорист "Л/ДНР" Миротворец

Убитый террорист "ЛНР" Миротворец

Убитый террорист "ЛНР" Миротворец

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" испугались вооружения ВСУ, которое превосходит арсенал из России. Соответствующий разговор боевиков слили в сеть.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!