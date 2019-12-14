"Путин п*рднул в лужу": Соколова высмеяла Путина за фейк о резне на Донбассе

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла циничное заявление президента России Владимира Путина о том, что Украине нельзя возвращать контроль над границей на Донбассе. По его словам, если это произойдет, то националисты якобы устроят там такую же резню, как в сербской Сребренице.

В шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая жестко ответила на манипуляцию лидера страны-агрессора и затроллила за его поведение на "нормандском саммите" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Все лидеры "нормандской четверки" ехали во Францию для того, чтобы договориться. И лишь Путин для того, чтобы очередной раз п*рднуть в лужу или в муку. Ведь разве можно договориться с таким человеком? Вообще непонятно, зачем российская делегация туда ехала. Шипели со всех щелей своим газом и тыкали в лицо мертворожденным Минским договором. Ясно, что их задачей было не окончить конфликт, а раздуть его. Поэтому руководство Российской Федерации и все федеральные СМИ были довольны. Ведь договориться ни о чем не получилось", – сказала Соколова.

"А как с ним можно договориться, если Путин на отбитом заявляет, что "границу мы вам не отдадим, вы там устроите резню шахтеров!"? И как с этими п*здаболами можно договариваться? Что, в Мариуполе была резня, где базируется ужасный и страшный полк "Азов"? Или в Краматорске, Славянске и других освобожденных городах? Нам нужны донбасские домны, чтобы отлить жертвенный нож для великой резни! Домны Запорожья и Мариуполя не справляются! Это ж такая х*йня, что я даже не знаю, сколько духов "Красная Москва" нужно выпить, чтобы нести весь этот бред", – высмеяла нелепую пропаганду из уст Путина украинская журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пригрозил Украине массовыми убийствами в случае закрытия границы с РФ. Он заявил, что их якобы устроят националисты, которые сильнее Зеленского. Президент России заявил, что на Донбассе может повториться Сребреница. Речь идет о самом большом массовом убийстве в Европе после окончания Второй мировой войны.

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