"Носи трусы с СССР на голове!" Соколова ответила на скандальное признание пропагандиста Путина про МН17

Украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала гендиректора российского "Первого канала" Константина Эрнста, а также пропагандиста Михаила Леонтьева. Они признались, что солгали о том, что малайзийский Boeing над Донбассом якобы сбил украинский истребитель.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая, не подбирая выражений, разгромила пособников российских оккупантов за умышленное искажение информации для выгораживания агрессоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова и Константин Эрнст

"Недавно видела каминг-аут Константина Эрнста. Он признался, что он открытый, не латентный пиз**бол, пиз**болище. Американскому изданию New Yorker Костя признался в том, что сюжет о том, что малайзийский Boeing над Донбассом сбил украинский истребитель, – фейк. Показали заведомо ложные плохо подделанные доказательства, чтобы скрыть преступление и еще ярче разжечь войну, в которой погибли десятки тысяч человек", – упрекнула Соколова продажных рупоров Кремля.

Кроме того, ее возмутили слова Леонтьева о том, что распространение нелепого фейка якобы являлось всего лишь "интеллектуальной провокацией".

"Интеллектуальную провокацию он устроил! Это ж сколько бутирата нужно было выпить, чтоб такую интеллектуальную провокацию придумать? Интеллектуальная провокация – так красиво заменил слово "обоср*лся". После всего этого, Леонтьев, твой рот официально приравнивается к ж*пе. Так что начинай носить трусы на голове, желательно с гербом СССР", – обратилась к скандальному ведущему Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Так, еще в 2014 году провластные СМИ в России показали снимки, на которых якобы иностранный спутник-шпион запечатлел последние секунды полёта малайзийского Boeing над Украиной.

В итоге Эрнст заявил: "Мы люди, мы ошиблись, но не специально".

Фейковость этой информации признал и Леонтьев, однако подчеркнул, что не считает российских пропагандистов виновными в чем либо.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!