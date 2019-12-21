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21 декабря • обновлено в 18:26
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"Носи трусы с СССР на голове!" Соколова ответила на скандальное признание пропагандиста Путина про МН17

4.3т
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Украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала гендиректора российского "Первого канала" Константина Эрнста, а также пропагандиста Михаила Леонтьева. Они признались, что солгали о том, что малайзийский Boeing над Донбассом якобы сбил украинский истребитель.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая, не подбирая выражений, разгромила пособников российских оккупантов за умышленное искажение информации для выгораживания агрессоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова и Константин Эрнст

Янина Соколова и Константин Эрнст

"Недавно видела каминг-аут Константина Эрнста. Он признался, что он открытый, не латентный пиз**бол, пиз**болище. Американскому изданию New Yorker Костя признался в том, что сюжет о том, что малайзийский Boeing над Донбассом сбил украинский истребитель, – фейк. Показали заведомо ложные плохо подделанные доказательства, чтобы скрыть преступление и еще ярче разжечь войну, в которой погибли десятки тысяч человек", – упрекнула Соколова продажных рупоров Кремля.

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Кроме того, ее возмутили слова Леонтьева о том, что распространение нелепого фейка якобы являлось всего лишь "интеллектуальной провокацией".

"Интеллектуальную провокацию он устроил! Это ж сколько бутирата нужно было выпить, чтоб такую интеллектуальную провокацию придумать? Интеллектуальная провокация – так красиво заменил слово "обоср*лся". После всего этого, Леонтьев, твой рот официально приравнивается к ж*пе. Так что начинай носить трусы на голове, желательно с гербом СССР", – обратилась к скандальному ведущему Соколова.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Маймуна веришвила.
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Послушайте свЯнину, вам сразу станет ясно, почему укроиня сидит в дepьме. Просто дepьмо может воспроизводить только дepьмо
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4
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Стефанова, му дам від свині далеко ти не втікла.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Журналистка? Да хабалка это. Грязная и мерзкая.
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