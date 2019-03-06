Снять Тимошенко с выборов за 5 млн: в ГПУ отчитались о "политических репрессиях"

Генеральная прокуратура Украины совместно с ГБР и СБУ задержали главу одной из политических партий, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Политик действовал вместе с подельником.

Отмечается, что в ГПУ обратился сам Тимошенко, уведомив о попытках повлиять на него. Злоумышленники были задержаны спустя несколько дней по подозрению в препятствовании осуществлению избирательного права по ч. 3 ст. 157 УК.

Юрий Тимошенко prm.ua

Facebook Юрий Луценко

Facebook Юрий Луценко

"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду крика о политических репрессиях", – прокомментировал Луценко.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, местонахождение сообщника устанавливается.

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральной избирательной комиссии о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", – раскрыла подробности Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за прослушки, обнаруженной возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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