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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Снять Тимошенко с выборов за 5 млн: в ГПУ отчитались о "политических репрессиях"

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Генеральная прокуратура Украины совместно с ГБР и СБУ задержали главу одной из политических партий, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Политик действовал вместе с подельником.

Отмечается, что в ГПУ обратился сам Тимошенко, уведомив о попытках повлиять на него. Злоумышленники были задержаны спустя несколько дней по подозрению в препятствовании осуществлению избирательного права по ч. 3 ст. 157 УК.

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Юрий Тимошенко

Юрий Тимошенко

prm.ua

Снять Тимошенко с выборов за 5 млн: в ГПУ отчитались о "политических репрессиях"

Facebook Юрий Луценко

Снять Тимошенко с выборов за 5 млн: в ГПУ отчитались о "политических репрессиях"

Facebook Юрий Луценко

"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду крика о политических репрессиях", – прокомментировал Луценко.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, местонахождение сообщника устанавливается.

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральной избирательной комиссии о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", – раскрыла подробности Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за прослушки, обнаруженной возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Персоны
Юрий ТимошенкоЮрий Луценко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019ГПУСБУГосударственное Бюро Расследований
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Юльке, видимо, мешает.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Обозреватель! Закрой этот раздел. Тут нормальных нет. Или почти нет. ЛБ правильно сделал, когда закрыл эту лавочку.....
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Pooh Vini
Pooh Vini
Старую пердливую алчную старуху вообще кто то поддерживает ?😃 Обозреватель услужливо лижет ей жопу и запрещает комменты. Ссуки продажные,что тварь косатая,что ваше СМИ - конченое
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Говорова Елена
Говорова Елена
Evlanov Sergey, а чего этот ЮРИЙ здесь делает? И что ему эти 5 млн. Даже дураку понятна его роль и в депутатах, и в кандидатах. Одна физиономия чего стоит?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Pooh Vini, если копнуть, то окажется,что этих придурков наняла именно она: выгодно снятие этого кандидата только ей.
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