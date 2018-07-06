Снес стену дома: нардеп-радикал попал в серьезное ДТП

В пятницу, 6 июля, народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в ДТП в Кировоградской области.

Об этом в Facebook сообщил нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, опубликовав соответствующее видео.

"Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава богу, что жив! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, Дмитрий уверен, что именно он спас ему жизнь", - написал Ляшко.

На кадрах видно, что автомобиль Линько сошел с дороги и врезался в здание, пробив его стену.

Дмитрий Линько

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Польше разбился самолет с нардепом-радикалом.