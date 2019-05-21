"Сначала пытала охрана Кернеса, потом подключился мэр": как Адольфович бежит от правосудия

Спустя пять лет после похищения и пыток евромайдановцев одиозный городской голова Харькова Геннадий Кернес остается на свободе. При любой власти он чувствует себя хорошо – договариваться и раздавать обещания Кернес умеет.

Геннадий Адольфович борется с волонтерами и декоммунизацией, считает Россию не агрессором, а партнером, в разгар тяжелейших боевых действий ездит в Москву… Продолжать можно бесконечно. Однако в сегодняшней публикации — о резонансном процессе, где Кернес — обвиняемый.

Потерпевший и его адвокат рассказали OBOZREVATEL об их упорной борьбе и готовности идти до конца. Потому что закон должен работать — независимо от ранга обвиняемого, его финансового положения и даже выданной наверху "индульгенции".

2 марта 2015 года Геннадий Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК — незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством.

Сергей Ряполов о событиях того дня:

— 2014 год, Харьков, Революція Гідності — Янукович еще при власти, периодически пытаются разогнать Майдан... 25-го января я находился дома, когда позвонил кум и попросил съездить забрать нашего общего знакомого — Александра Кутянина. Сказал, что они были на Майдане, за ними гнались, и что Сашу могут "жестко принять". Когда я приехал в McDonalds на метро "Архитектора Бекетова", увидел там Сашу, сел к нему, спросил, мол, Как дела. Там меня силой и взяли под белы рученьки. Никто ничего не объяснял.

То, как нас выводили из McDonalds, увидел парень на Volkswagen Golf. А в этот момент возвращались из оцепления парни с битами и пистолетами, они переходили Пушкинскую с другой стороны. И тут один из личных охранников Кернеса — Смицкий — громко закричал: "Он с вами?!" И эти с битами приняли вопрос как призыв — набросились на машину, отбили зеркала, порезали шины. Водитель пытался уехать…

Со стороны все это казалось какими-то бандитскими разборками. Нас повалили лицом в снег, чтобы мы не видели нападение, не были свидетелями. Стали бить.

После этого отвезли во двор гостиницы "Националь", где охранники Кернеса нас пытали. По большей части меня, ведь Сашу "обработали" до этого, спрашивали кто, что и зачем, где базируется "Правый сектор" и тому подобное.

Сергей Ряполов

Во дворе "Националя" охранники Геннадия Кернеса меня били в пах, душили, глаза выдавливали... Потом нас завели в гостиницу и непосредственно Кернес начал допрос. Я же, насколько мог, возражал, так как надеялся: это все-таки мэр, он же статусный человек…

Но в результате он мне одним ударом сломал нос — сверху вниз, поставленным ударом, по касательной.

Кернес сказал, мол, если хоть одна капля крови упадет на ковер, меня вынесут вперед ногами...

В дальнейшем нас передали в милицию. Но то, что я написал в показаниях — о том, что нас отвели в "Националь" — тогда еще милиция не учитывала в принципе. И это легло в доказательную базу уголовной ответственности самих милицейских...

Некоторое время мне пришлось прятать семью. Более-менее все подуспокоилось только тогда, когда я дал показания в суде.

Суды идут с 2015 года, было всякое — сейчас Апелляционный. Но я буду идти до конца. Кернес должен ответить за содеянное!

О том, как Кернес уходит от ответственности и как "вершится правосудие" OBOZREVATEL рассказала адвокат Ряполова — Татьяна Зелькина.

— У нас сейчас стадия апелляционного обжалования. Суд первой инстанции закрыл дело по основаниям, которые не предусмотрены действующим законодательством. Просто потому, что неделю прокуроры не являлись на заседания, болели.

Кроме этого, я отправляла ходатайства о переносе, так как суд без согласования со сторонами назначал заседания ежедневно, а в эти даты у меня были другие судебные заседания, о чем я сообщала суду. Но тот все игнорировал, такого раньше не было.

Более того, не был рассмотрен отвод судье. Я подала его Антонову, и он обязан был передать сначала на рассмотрение другому судье, а только потом, если бы отказали в отводе, продолжить осуществление каких-либо судебных процедур.

При этом пошли по процедуре, которую страна, наверное, еще не видела — что при нерассмотренном отводе судья продолжал назначать заседания!

И только уже в день вынесения скандального решения, за час до этого, отвод был рассмотрен другим судьей. И пригласили нас на этот отвод вечером перед датой заседания. А на саму дату заседания основного суда вообще никто никого не приглашал. То есть все состоялось в тайном порядке, без уведомления нас за три дня, как положено по закону.

После этого, естественно, с нашей точки зрения, единственный возможный для Апелляционного суда законный вариант — это удовлетворить нашу апелляционную жалобу и отправить это дело на новое судебное рассмотрение. Потому что с такими процессуальными нарушениями принять решение по сути невозможно. Это дело, если решение будет принято законно, должно вернуться в суд первой инстанции. Все с начала.

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Сейчас Геннадий Адольфович затягивает апелляционное рассмотрение. За этот период по разным причинам было сорвано 12 заседаний. Ни на одно из них Кернес не явился.

Не являлся в суд по причине болезни, но в то же время в СМИ мы видели его активность и то, как он беспроблемно выполняет обязанности городского головы Харькова.

Были и другие причины неявки обвиняемого и отмены заседаний. Среди них — невозможность обеспечения безопасности во время суда, участие Кернеса в предвыборных процессах... Как-то от него пришло заявление, что его личная неявка обусловлена тем, что он знал о том, что защитники не могут явиться на суд, поэтому... нецелесообразно ему было кататься.

Геннадий Кернес Укринформ

Следующее заседание запланировано на 25 мая.

С одной стороны, Апелляционный суд не показывает своей предвзятости, скорее — максимальную степень осторожности, так как понимают резонансность дела и все остальное. Стремятся не нарушить чьи-либо права — даже права, которые не предусмотрены.

С другой же стороны, эта максимально осторожная позиция приводит к тому, что мы не имеем ни одного шанса рассмотреть это дело — так как практически все причины неявок были признаны уважительными.

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Получается, что можно вообще не являться на судебные заседания и ждать, пока пройдет 10 лет срока давности по последнему составу преступления (пытки). По двум другим пятилетний срок уже истек.

Такая вот у нас ситуация по делу, немного плачевная. Мы неоднократно заявляли ходатайство о приводе обвиняемого, но суд постоянно нам отказывал.

OBOZREVATEL будет следить за ходом судебных заседаний

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