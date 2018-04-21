"Сначала отвоюйте": офицеров-крымчан предостерегли от шантажа Украины

Обращение офицеров ВМС Украины, которые в срочном порядке покинули оккупированный Крым в 2014 году, с просьбой решить квартирный вопрос немного напоминает шантаж, который может иметь серьезные последствия для самих военных.

Об этом в эфире ObozTV заявила крымский блогер, журналист Лариса Волошина.

"Мне в этом не нравится определенный шантаж: "Дайте нам квартиры, или мы вернемся в оккупированный Крым". Для военных это очень опасно", - подчеркнула она.

По ее словам, украинским военным, которые вышли четыре года назад из Крыма, стоит очень хорошо подумать перед тем, как туда возвращаться.

"Мы видим какой дискурс идет на суде по делу о госизмене Януковича. Адвокаты Януковича постоянно задают военным вопрос: "Почему вы решили, что ваш главнокомандующий не Янукович, а Турчинов и Верховная Рада?". Фактически РФ и ее марионетки продвигают мнение, что на тот момент был легитимный президент, министр обороны, который пребывал в Крыму. Поэтому те военные, которые не изменили присяге, они могут быть обвинены в Крыму именно в измене. Поэтому я бы подумала десять раз", - констатировала Волошина.

При этом она признала, что жилищный вопрос действительно стоит очень остро у многих крымчан, которые покинули полуостров.

"Но я хочу напомнить, что из Крыма вышли не только военные. Любой военный должен понимать, что его долг защитить гражданское население. Если гражданское население бросало все, то почему военные сейчас говорят только о своих квартирах. Еще царский контр-адмирал Макаров говорил, что офицеры, которые переживают только о своем обеспечении, это не армия, а обоз. Давайте отвоюем Крым, а потом подумаем", - резюмировала журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин предложил заняться переименованием аннексированного Россией Крыма и всех населенных пунктов на полуострове в "арийские названия".