"Смотрели "Квартал 95", а я сидел с мешком на голове": появилось откровение экс-узника "Л/ДНР"

Освобожденный из плена "Л/ДНР" в рамках обмена 29 декабря Олег Галазюк рассказал, как над ним издевались террористы. В частности, мужчина несколько дней просидел с мешком на голове, прикованный к батарее и не спал, а те смотрели "Квартал 95" и смеялись.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода". Дело против Галазюка основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной РФ территорией и написал "ДНР" в кавычках (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Галанзюка, который был преподавателем философии из города Чистяково (до декоммунизации Торез) и одним из авторов рубрики "Письма из оккупированного Донбасса" на сайте "Радио Свобода", террористы приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Освобожденный из плена "Л/ДНР" Олег Галазюк

Мужчина отметил, что его схватили 24 августа 2017 года (до этого он уже попадал в плен в 2014 году). Галанзюка позвали в Ялту на отдых, а на КПП Еленовка (блокпост группировки "ДНР"), при выезде задержали.

На голову пленному одели мешок и повезли в Чистяково, впрочем, по словам мужчины, к нему было довольно лояльное отношение.

"Но я просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове", – подчеркнул Галанзюк.

Позже пленного перевезли в СИЗО Шахтерска, а позже – Донецка. Мужчина отметил, что его не пытали, потому что он действительно писал статьи об оккупированных территориях. А пытают, по его словам, обычно невинных людей, которые должны признаться в преступлениях, которых не совершали.

Документы об Олеге Галазюке Радио Свобода

Документы об Олеге Галазюке Радио Свобода

Освобожденный из плена "Л/ДНР" Олег Галазюк Радио Свобода

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