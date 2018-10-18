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Смотрел видео убийств: появились первые детали допроса матери ''керченского стрелка''

13.6тЧитать материал на украинском

Накануне массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков просматривал видео с аналогичными преступлениями в разных школах.

На это обратила внимание его мать, однако факт просмотра записей со сценами насилия женщину не насторожил. Об этом она рассказала правоохранителям во время допроса, передает канал Mash в Telegram.

"За несколько дней до атаки он начал пересматривать видео со стрельбой в различных школах. Мама заинтересовалась, спросила зачем. Влад ответил — просто. Маму ответ удовлетворил", — сообщили детали в соцсетях.

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Отмечается также, что в роковой день Владислав ждал, пока мать уйдет, и только после этого начал собираться к выходу из дома. Напомним, что 17 октября он расстрелял и взорвал студентов и педагогов своего колледжа, а после этого совершил самоубийство.

Как писал OBOZREVATEL, жертвами убийцы стали более двух десятков человек, еще около 60 получили ранения. 18 октября в санитарном вертолете скончалась 21-я жертва Рослякова - студентка Виктория.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В связи с бойней в Керчи, в России усилили охрану Кремля.
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