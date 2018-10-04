''Смоем, если полезут'': украинский флот пригрозил россиянам в Азовском море

Украинский флот готов к кардинальным мерам в случае, если начнется прямое боевое столкновение в Азовском море.

Об этом рассказал командир похода (речь о курсировании под Крымским мостом) – заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко, передает "Укринформ".

По его словам, во время спецоперации возле Крымского моста украинские корабли были приведены в полную боевую готовность.

"Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Все-таки восемь килограммов струя воды! Человека легко смыть с борта", - объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские корабли не на шутку напугали россиян в Азовском море, у них случилась настоящая паника.