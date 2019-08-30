"Смеялась и хлопала в ладоши!" Суд приговорил горе-мать, заморившую голодом до смерти сына

21-летнюю Владиславу Трохимчук, которая оставила двоих детей без присмотра на 11 дней, из-за чего однолетний мальчик погиб, приговорили к 8 года тюремного заключения.

Такой приговор 29 августа вынес Голосеевский районный суд Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что из назначенного срока лишения свободы вычтут время, которое женщина находилась в СИЗО (от 6 декабря 2016 года – Ред). Итого осужденная выйдет на свободу менее чем через три года.

При этом прокуратура настаивала на пожизненном заключении киевлянки за умышленное убийство малолетнего ребенка, поэтому будет обжаловать приговор местного суда в апелляции.

Издание "Факты" отметило, что во время вынесения приговора Трохимчук находилась не в зале суда, а была в камере, откуда велась трансляция.

"Учитывая то, что она не раскаялась в своем преступлении, а также то, что ей присуща циничность, демонстративность, безжалостность… суд считает правомерным приговорить обвиняемую к высшей мере наказания", – зачитала обвинительный приговор судья Галина Бондаренко.

Владислава Трохимчук Соцсети

Однако Трохимчук не получила пожизненный срок, как настаивала прокуратура, а лишь восемь лет. Такой срок горе-мать получила потому что ей изменили статью, по которой ее судили, с умышленного убийства (от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения) на оставление в опасности (до восьми лет лишения свободы).

Издание пишет, что услышав приговор, Трохимчук засмеялась и хлопнула в ладоши. При этом в зале суда поднялся шум, судьям кричали "позор".

"Это не судьи, а просто продажные люди, которые "отмывают" преступников и садят в тюрьмы невиновных. Эта самая Галина Бондаренко приговорила Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, хотя он не убивал судью Зубкова, что было потом доказано. А здесь, где ситуация совершенно очевидна, убийце, заморившей голодом такого кроху, дают, по сути, три года", – рассказал Михаил Горовой, хозяин квартиры, которую снимала девушка,и где умер ребенок.

Дети осужденной Трохимчук Соцсети

"Как мама двоих детей я просто в шоке и от изменения квалификации, и от приговора. Как только приговор будет официально опубликован, мы тут же подадим апелляцию и будем бороться за то, чтобы Владиславу Трохимчук наказали по всей строгости закона", – отметила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в Киеве Владислава Трохимчук оставила на длительное время без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, горе-мать обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Известно, что у женщины есть третий ребенок - новорожденная девочка. Ее и спасшуюся от голода девочку передали в патронатную семью. Саму Трохимчук поместили в СИЗО.

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