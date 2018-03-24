Смертельный пожар на полигоне "Широкий лан": найдены виновники

Из-за пожара на полигоне "Широкий лан" привлечены к ответственности ряд должностных лиц.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, передает УП.

Как сообщал "Обозреватель", на военном полигоне произошел очередной скандал. Объект оказался не готов к таянию снега, в результате чего территория, где находятся палатки, была затоплена.

Позже на "Широком лане" произошел пожар в одной из палаток. Погиб один боец и еще семь получили ранения.