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Смертельное ДТП с Поплавской: озвучена возможная причина аварии

48.1тЧитать материал на украинском

Причиной аварии под Киевом, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, может быть техническая неисправность автобуса, перевозившего артистов.

Такое заявление сделал напарник водителя, попавшего в ДТП, Максим, передает "Информатор". Он также сообщил, что его коллега доставлен в центральную районную больницу Киево-Святошинского района столицы.

"Я его знаю пол жизни, мы возили "Дизель шоу" неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность", - сказал Максим.

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Он добавил, что водитель находится в шоковом состоянии с множественными травмами, однако, он в сознании и дает показания следователям. После допросов его планируют отвезти для продолжения лечение по месту жительства в Белую Церковь.

Смертельное ДТП с Поплавской: озвучена возможная причина аварии

Пострадавшего водителя автобуса госпитализировали в больницу Боярки

Смертельное ДТП с Поплавской: озвучена возможная причина аварии

При этом артисты "Дизель шоу", пострадавшие в ДТП, находятся в клинике "Борис" в Боярке. В медучреждение они были доставлены каретами скорой помощи.

Пока что работники больницы отказываются от комментариев о состоянии здоровья артистов.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсетях активно обсуждают внезапную гибель Поплавской. На трагедию отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Марина Поплавская
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПДизель Шоусмертьавария
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