Смертельное ДТП с Поплавской: озвучена возможная причина аварии

Причиной аварии под Киевом, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, может быть техническая неисправность автобуса, перевозившего артистов.

Такое заявление сделал напарник водителя, попавшего в ДТП, Максим, передает "Информатор". Он также сообщил, что его коллега доставлен в центральную районную больницу Киево-Святошинского района столицы.

"Я его знаю пол жизни, мы возили "Дизель шоу" неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность", - сказал Максим.

Он добавил, что водитель находится в шоковом состоянии с множественными травмами, однако, он в сознании и дает показания следователям. После допросов его планируют отвезти для продолжения лечение по месту жительства в Белую Церковь.

Пострадавшего водителя автобуса госпитализировали в больницу Боярки

При этом артисты "Дизель шоу", пострадавшие в ДТП, находятся в клинике "Борис" в Боярке. В медучреждение они были доставлены каретами скорой помощи.

Пока что работники больницы отказываются от комментариев о состоянии здоровья артистов.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсетях активно обсуждают внезапную гибель Поплавской. На трагедию отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи.