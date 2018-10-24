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Смертельное ДТП с ''Дизель Шоу'': адвокат рассказал, что грозит водителю

4.8тЧитать материал на украинском

Добровольное признание перевозившего актеров "Дизель Шоу" водителя Михаила Манюка может стать основанием для смягчения приговора.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат Егор Штокалов. Однако, уточнил он, до тех пор, пока дело не перейдет в стадию рассмотрения по сути, заявление Манюка ни на что не повлияет.

"Его признания могут быть основанием для смягчения наказания при рассмотрении дела по сути. То есть, когда уже будет собрана вся доказательная база, ему будут предъявлены эти самые обвинения. Потому что сейчас он в статусе подозреваемого", - пояснил адвокат.

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"Если водитель скажет: "да, я виноват, я отвлекся от дороги и сделал это не специально", то это повлияет на судью. Но я более чем уверен, что это событие произошло по неосторожности. То есть, действительно умысла причинить вред у водителя не было", - резюмировал Штокалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

Накануне в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП по дороге со Львова.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Егор ШтокаловМарина Поплавская
Место
Украина
Объект
ДТП
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