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"Красная сова" в Украине: Россию заподозрили в смертельной провокации

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Распространение из России так называемых "групп смерти" в соцсетях и различных суицидальных игр может свидетельствовать о том, что это один из элементов гибридной войны против Украины.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила психолог Наталья Улько.

"Возможно, что если мы слышали, что в большинстве это идет из России, из страны-агрессора, а мы сейчас пребываем в гибридной информационной войне, и мы не единожды видели, как запускаются эмоциональные всплески относительно Украины, начиная с "распятых мальчиков" и т.д", - отметила она.

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По ее словам, подобные темы всегда остро воспринимаются обществом.

"Это всегда топ-темы, пропаганда так работает, она бьет по эмоциональному полю, чтобы дестабилизировать и убрать возможность критически мыслить. Темы, которые могут возмутить – это, конечно, темы детей, достоинства, насилия и т.д. Поэтому можно предположить, что это еще одна такая провокация, провокационная вещь", - считает психолог.

При этом Улько не исключила и банального меркантильного интереса со стороны администраторов подобных групп.

"Возможно, что это люди, которые продают это видео. Как, например, есть какие-то порнографические вещи. Ведь они говорят им снимать это на видео. Но очевидно, что они имеют от этого выгоду", - добавила специалист.

Как сообщал Обозреватель, ранее суицидолог Наталья Бугаева заявила, что так называемыми кураторами в игре "Красная сова", созданной по аналогии с печально известным "Синим китом", могут быть самые различные опасные социальные элементы.

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Темы
Красная соваСиний китОбозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Место
Украина
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