Смерть школьника в Прилуках: родители пошли на отчаянные меры. Видео

В Прилуках решили эксгумировать тело погибшего 14-летнего Дениса Чаленко.

Родители подростка требуют провести повторную судмедэкспертизу, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что родители нашли экспертов из Германии и людей, готовых оплатить дорогие услуги по эксгумации. Ведь известно, что после экспертизы тело мальчика отдали близким не полностью – отсутствовали некоторые фрагменты костей.

Также несколько дней назад в Прилуках загадочно погиб еще один парень. 17-летний Олег повесился. В полиции отрицают связь между погибшими, однако мама Чаленко уверена, что эти два преступления связаны и полиция проводит "зачистку".

Помимо этого, родители Чаленко заявили, что Шевченковский суд Киева обязал внести в реестр досудебных расследований заявление отца мальчика о совершении преступлений рядом должностных лиц, среди которых эксперты, проводившие осмотр места гибели парня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить сына, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. По их словам, они могут свидетельствовать именно об убийстве, а не о гибели под колесами поезда, как утверждает следствие. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

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