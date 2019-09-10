Слышны взрывы: под Харьковом полыхают торфяники у военного полигона. Фото и видео пожара

На военном полигоне под Харьковом произошел масштабный пожар на торфяниках.

Это случилось в Башкировке Чугуевского района. Дымом затянуло несколько окрестных сел, передает "24 канал". Местные жители не открывают окна и не пускают детей в школы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Более того, запах гари доносится до Чугуева и Харькова, а это 5 и 25 километров соответственно. По словам жителей, такая ситуация происходит уже в течение трех недель.

Пожар под Харьковом kh.dsns.gov.ua

О пожаре на открытой территории возле села Клугино-Башкировка спасатели сообщили 9 сентября около 10:00. Указывается, что возле военной части на полигоне горят отдельные очаги камыша и травы общей площадью около 10 гектар. В связи с этим есть угроза распространения огня в сторону леса.

Пожар тушат 3 автоцистерны и 15 спасателей, а также 5 единиц техники Минобороны. Дополнительно задействовали трактор и бульдозер Новомосковского лесничества.

"По состоянию на 17:00 10 сентября продолжается горение отдельных очагов пожара, но подъезд пожарно-спасательных подразделений для тушения пожара в отдельных местах невозможен из-за отсутствия твердого покрытия", – отметили в ГосЧС.

Пожар под Харьковом kh.dsns.gov.ua

В связи с ЧП мэрия Чугуева сообщила об опасности взрыва боеприпасов. По их информации, три уже сдетонировали из-за огня, десяток удалось обезвредить.

Работник местной бригады спасателей Павел также заметил, что слышал несколько взрывов.

Пожар под Харьковом kh.dsns.gov.ua

Пожар под Харьковом kh.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в Киеве вспыхнули три пожара. Возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражы. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.

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