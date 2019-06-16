"Слышали долгий крик": на Одесчине загадочно пропала 11-летняя девочка

В Одесской области 11-летнюю Дашу Лукьяненко не могут найти уже четвертые сутки.

Она исчезла среди бела дня в родном поселке Ивановка, сообщает ТСН. В четверг, 13 июня, примерно в два дня ушла от рынка, где торгует ее мама, в школу на танцевальный кружок. И не вернулась.

Уже в девять вечера родители позвонили в полицию. Правоохранители поднялись по тревоге. Девочку круглосуточно ищут полтысячи человек: полиция, нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. Поиски продолжаются, атмосфера в селе все более удручающая. Люди очень устали от неопределенности и жары, но все равно никто не опускает рук.

Новости Под Киевом загадочно исчез парень с татуировкой скорпиона

Практически без отдыха волонтеры работают на палящем солнце. В поселке развернулась поисковая группа общественной организации "Лучшие люди Одессы". Они имеют опыт в розыске людей, прежде всего – детей. На сегодня известно, что именно возле базара ее в последний раз зафиксировала камера видеонаблюдения. Девочка шла кратчайшей дорогой – по обычной улочке поселка. Расстояние – максимум километр.

Даша Лукьяненко

В девять вечера, когда обеспокоенные родители начали звонить ребенку, ее телефон уже был выключен. Тогда родители начали обзванивать ее подруг. И оказалось, что на танцах девочки не было. Она на кружок не дошла. Родители позвонили в полицию.

Радиус поисков сейчас уже больше 20 километров. Накануне участники поисковой операции добрались до четырех близлежащих населенных пунктов. Но центральная точка поисков до сих пор — на поселковой улице за триста метров от рынка. Предполагают, что именно здесь Даша и исчезла. Жильцы двух ближайших домов примерно в то время, когда девочка должна была проходить здесь, услышали крик. На этом же месте теряет след и поисковая собака. Все напоминает какое-то мгновенное похищение.

Поисковая группа

"Девушки говорят, что они зашли уже в старый сад, обернулись, а ее уже нет, хотя она сзади шла. То есть, ее перестали видеть на этом промежутке", — рассказывают на месте поиска.

"Был такой истерический крик, на который нельзя было не обратить внимания. Так кричат только при каких-то ситуациях, это крик страха", — говорит жительница Ивановки Валентина Коренная.

Дед Анатолий услышал крик. Говорит, думал, что на ребенка напали бездомные собаки. Бросился на помощь. Но, когда прибежал на улицу, там было пусто и тихо.

"Добегаю до самой дороги, никого нет. Ну там я уже остановился и начал внимательно смотреть кусты, проверил заброшенный дом, что напротив. В этом доме ни один кустик не поврежден. Крик был непрерывный, где-то с минуту", — рассказывает Анатолий Александрович.

Односельчане и в школе о ребенке и ее семье говорят только хорошее. Дарья — очень позитивный ребенок, хорошо учится, староста класса.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция, хоть и задействовала огромные силы, ход поисков не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом полиция застрелила 5-летнего ребенка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!