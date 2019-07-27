Задержание патрульных КОРДом: за дело взялась Нацполиция

В Национальной полиции начали служебное расследование в отношении начальника ГУ Нацполиции Виталия Глуховеря из-за скандального видео с задержанием патрульных.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал официальный представитель Нацполиции Ярослав Тракало. По его словам, расследование на контроле у главы МВД Арсена Авакова.

"По факту опубликованной в СМИ информации и видео происшествия, было инициировано служебное расследование. Оно на контроле у главы Национальной полиции и министра внутренних дел", — заявил Тракало.

Речь идет о скандальном инциденте годичной давности. 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховеря. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

Виталий Глуховеря

Видео же конфликта была опубликовано только сейчас. По факту инцидента Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.

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