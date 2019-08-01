"Слугу народа" подловили на лжи о лоббистах в США: обнародованы доказательства

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу президента Украины Владимира Зеленского, что в его команде ранее отрицали.
Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на документ, который был подан в Министерство юстиции США.
В отчете сказано, что американцы заключили конракт з Зеленским на сотрудничество с 3 апреля по 21 мая 2019 года. Компания заявила, что выполнила все обязательства по "поднятию имиджа" и получила за свои услуги гонорар $60,000 и возмещение расходов $9,371.80.
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Президент Украины указан в контракте как "Владимир Зеленский – Слуга Народа, при посредничестве Маркуса Коэна", при этом Коэн написал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж.
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Signal Grou также показала список консультантов, которые были привлечены к выполнению контракта.
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"Деятельность включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношений", – сказано в отчете.
В приложении к документу сказано, что лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами, а предметом писем и звонков были договоренности о встрече.
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Также Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на официальной странице в Facebook "Команды Зеленского" было опубликовано сообщение о том, что президент не привлекал никакие лоббистские компании или агентства для организации визита своего представителя в США.
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