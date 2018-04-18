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"Слезы наворачиваются": журналист показал, до чего "угрюмый русский мирок" довел Донбасс

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В Донецкой области на въезде в оккупированную террористами Горловку находится множество бордов без рекламы.

Соответствующий снимок на своей странице в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

"Въезд в Горловку, на бордах ни одной рекламы. Больше нечего рекламировать", - прокомментировал он.

Пользователи сети также были поражены тем, во что оккупанты превратили город, а некоторые отмечают, что в Горловке активно срезают рекламные щиты и сдают их на металлолом.

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"Нет денег - нет рекламы. Нет рекламы - нет бордов", "слезы наворачиваются", "серый угрюмый злой русский мирок", "скоро порежут на метал", - пишут люди.

Как писал "Обозреватель", ранее фотограф показал "футбольное кладбище", в которое оккупанты превратили "Донбасс Арену".

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
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