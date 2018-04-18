"Слезы наворачиваются": журналист показал, до чего "угрюмый русский мирок" довел Донбасс

В Донецкой области на въезде в оккупированную террористами Горловку находится множество бордов без рекламы.

Соответствующий снимок на своей странице в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

"Въезд в Горловку, на бордах ни одной рекламы. Больше нечего рекламировать", - прокомментировал он.

Пользователи сети также были поражены тем, во что оккупанты превратили город, а некоторые отмечают, что в Горловке активно срезают рекламные щиты и сдают их на металлолом.

"Нет денег - нет рекламы. Нет рекламы - нет бордов", "слезы наворачиваются", "серый угрюмый злой русский мирок", "скоро порежут на метал", - пишут люди.

Въезд в Горловку, на бордах ни одной рекламы. Больше нечего рекламировать pic.twitter.com/kQa1fCUB27 — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ранее фотограф показал "футбольное кладбище", в которое оккупанты превратили "Донбасс Арену".