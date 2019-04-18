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Следы клыков на шее: в жутком убийстве тату-мастера в Тернополе случился новый поворот

4.1тЧитать материал на украинском

Тернопольский суд избрал меру пресечения подозреваемому в нашумевшем убийстве 27-летней девушки-мастера тату Татьяны Подашевской в виде двух месяцев без права на залог.

Как сказано в сюжете ТСН, 25-летнего Андрея Горбатюка разыскивали после того, как тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в ее квартире в Тернополе 16 апреля.

Подозрения сразу пали на ее приятеля. Он якобы признался матери в убийстве, взял из дома деньги и скрылся. Мужчину нашли с помощью камеры наблюдения, снявшей его на львовском автовокзале.

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Следы клыков на шее: в жутком убийстве тату-мастера в Тернополе случился новый поворот

"В суде он вел себя спокойно, в основном молчал и во всем соглашался с адвокатом", – пишут журналисты.

Ссылаясь на собственные источники, они добавляют, что у убитой девушки нашли на шее характерные следы, словно от укусов клыками.

Как писал OBOZREVATEL, ранее полиция объявила Горбатюка в розыск. Одной из отличительных черт подозреваемого являются глаза с тату и зубы-клыки. Подозреваемый был задержан полицией во Львове.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаТернополь
Теги
убийствовидео
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