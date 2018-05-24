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Следствие подтвердило: Boeing-777 был сбит из российского "Бука"

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Расследование объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом заявил представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции этой группы в Гааге 24 мая, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".

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"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.

Установка была приписана к 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ.

По словам представителя группы, над расследованием обстоятельств крушения работает, минимум, несколько сотен людей.

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"Мы понимаем, что много предварительных результатов уже было обнародовано… Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем делали это ранее", - добавил он.

Руководитель федеральной полиции Австралии Дженнифер Хурст рассказала, что самолет был сбит ракетой серии 9М38.

Часть ракеты, где был размещен двигатель ракеты, нашли в сентябре 2016 года.

"На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя, – предприятие расположено в Московской области, год производства – 1986, также указан серийный номер ракеты", – сказала она.

Согласно коду на корпусе, ракета изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Еще два кода следователи не смогли разобрать, и призывают помочь всех, кто что-то знает об этих шифрах.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сказал, что украинская сторона полностью поддерживает заключение, которое сделала совместная следственная группа о причастности ракетного комплекса "Бук" 53-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации.

"Сегодня во время презентации мы показали, мне кажется, достаточно убедительные доказательства этого", - подчеркнул он.

Грицак также рассказал, что следствие установило причастных к крушению МН17.

Также следствие опубликовало доказательства и полный текст отчета.

В свою очередь Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

В Миноброны ж России выводы расследования назвали "подделками и фейками" СБУ.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Отпечатки были жырные и пахли тушенкой
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Tinin Alex
Tinin Alex
Какая разница кто и чем сбил?? Да хоть сам Путин курок спускал...... Боинг сбит над самой нищей страной Европы. Вина страны которая пустила во время боевых действий самолет в своё воздушное поле - неоспорима .. Что же это за страна - кто подскажет???
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hunter
hunter
Tinin Alex, Что же это за страна - кто подскажет??? - накануне запретила полёты своих гражданских в коридоре 10000м над Донбасом -совпадение , правда? Спроси у путкинского соловья!
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Ганин Александр
Ганин Александр
В Украине в течении месяца на майдане убили сто с лишним человек и не одного ещё не нашли и не посадили.Никто даже и не пытался остановить эту бойню,все были заняты,не понятно чем, Янукович свалил в Россию, Порошенко, Яценюк и яйцеголовый могли без всяких штурмов здания власти зайти и занять те кресла какие они хотели,но играли свой кровавый спектакль до самого конца,мол мы с народом.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ганин Александр, Нэправда! Вси бачылы, Янукович лично прылэтил на свойом золотом унитази и из снайперской гвынтовки Пашынского отправил " Дохлу сотню" прямиком в ад. А хто нэбачил, тот москаль.
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