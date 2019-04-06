"Скорая" не приехала: на Винниччине скандал из-за внезапной смерти юноши

На Винниччине 18-летний парень умер из-за не оказанной вовремя медицинской помощи.

Инцидент произошел в селе Криковцы, передает ТСН. Мать погибшего Наталья Лещенко рассказала, что ее сын Иван пожаловался на сильную боль в животе, после чего семья обратилась к местному фельдшеру, Алле Мартынюк.

Она в свою очередь говорит, что парень был в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Поэтому, чтобы не терять время, фельдшер сказала отцу немедленно везти сына в районную больницу. Сама же начала вызывать скорую, чтобы та ехала на встречу семье.

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"Позвонила, они меня долго допрашивали, как мы можем найти, если он выехал. Я говорю – его не надо искать, он сам вас увидит. Вы только езжайте", – рассказала Мартынюк.

Когда отец Ивана домчал до больницы, которая за 30 километров от села, обе кареты скорой увидел на стоянке – "скорая" не выехала на вызов.

Парня сразу доставили в реанимацию. Он, по словам врачей, уже был при смерти. Официальная причина смерти – панкреатит, острое воспаление поджелудочной железы.

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Врач-анестезиолог Александр Гузар предположил, что если бы Ивана везла скорая помощь, его могли бы спасти.

"Отец его транспортировал неправильно, он по дороге несколько раз терял сознание, он был наклонен вперед. Дыхание останавливалось. Вследствие этого наступил отек мозга. Он бы от панкреатита не умер так быстро. Он умер от того, что во время транспортировки возникли проблемы с дыханием", – уверен врач.

В центре экстренной медицинской помощи свою вину отрицают, а в случившемся обвиняют фельдшера, которая должна была вызвать бригаду на место.

"Она позвонила на 103, но она неправильно дала адрес, дала только номер телефона отца", – утверждает главный врач Винницкого центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирникоза.

Родители написали заявление в полицию и прокуратуру. Если вину врачей докажут, за неоказание помощи им грозит до трех лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Киевщине в реанимации Тетиевской районной больницы скончалась дочь погибшего воина АТО Ирина Лысяная. Родственники погибшей матери троих детей винят в смерти врачей.

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