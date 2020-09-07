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Скончался военный, подорвавшийся на мине под Новгородским – штаб ООС

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским

Скончался один из военных, подорвавшихся на мине под Новгородским.

Один из двух украинских военных, получивших ранение в результате подрыва на мине автоцистерны АРС-14 возле пгт Новгородское Донецкой области, 7 сентября скончался.

Об этом сообщил штаб ООС на странице в Facebook. Командование Объединенных сил выразило соболезнование семье погибшего.

"От полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", – сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В воскресенье, 6 сентября, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14.

В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Обоим бойцам была оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Один из воинов, подорвавшихся на мине, скончался.

Один из воинов, подорвавшихся на мине, скончался. Facebook OOC

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

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