"Сколько "стоит" Путин?" Слава Рабинович анонсировал грандиозный компромат на президента РФ

Российский блогер и финансист Слава Рабинович анонсировал обнародование сенсационных материалов о том, на чем держится режим президента России Владимира Путина и во сколько это обходится.

О своих планах он написал на личной странице в Facebook и допустил возможные угрозы в связи с публикацией резонансных фактов.

"Недавно мне передали информацию для моей очередной серии "Откровений Силовика". Информацию из надежных источников. Я тоже "еще пожить хочу", и тоже боюсь за свою жизнь. Но я опубликую эту информацию, потому что считаю ее общественно важной и необходимой для предания огласке, и, при этом – услышьте меня, путинские подонки – я вас не боюсь", – написал Рабинович.

Слава Рабинович

Он отметил, что сенсационная информация будет касаться таких вопросов:

1. Сколько, на самом деле, "стоит" Путин, откуда и как он берет свое богатство, и где именно он его прячет.

2. Каков план незаконного удержания власти Путиным и его ОПГ.

3. Кто, почему и зачем убил Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (российские журналисты. – Ред.) в ЦАР, и что они узнали в ЦАР незадолго до своей смерти.

4. Каков лимит трат на дебитовых и кредитных карточках Миллера (Алексей, глава "Газпрома". – Ред.) и Грефа (Германа, глава Сбербанка России. – Ред.), и почему.

5. Какие суммы выплачиваются чиновникам в ранге замминистра в качестве так называемой "13-й зарплаты".

"Убивать меня до публикации бесполезно: флешка с этой информацией находится в сейфе в офисе юридической фирмы в одной из европейских столиц, и, если со мной что-нибудь случится, эта информация будет немедленно опубликована как есть, без формата "Откровений Силовика", с явками, паролями, подробным описанием и даже фотографиями. Убивать меня после публикации тоже бесполезно: публиковать я буду в формате "Откровений Силовика", и этот формат будет пределом, на который я пойду", – предупредил Рабинович.

Вместе с тем он подчеркнул, что, если с ним что-нибудь случится, уже после публикации, то указанная информация будет немедленно предана самой широкой публичной огласке вся, как она есть.

"Так что на месте путинских ОПГ, ФСО и ФСБ, я бы подумал о том, как сделать так, чтобы со мной, наоборот, ничего не случилось. Иначе будет хуже. Юридическая фирма в Европе имеет подробные инструкции, что делать и, поверьте, они будут следовать уже данным им указаниям", – подытожил финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Рабинович уверен, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского не обошлась без влияния Кремля. Он добавил, что если Зеленский не воспользуется презумпцией доверия, дело дойдет до импичмента.

Также финансист описал сценарий конца России: при цене на нефть в $40 за баррель российская экономика взорвется катастрофически быстро. Если же стоимость поднимется до $110 – экономика будет взрываться в более длинной перспективе, медленно загнивая.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.