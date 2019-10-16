Сергей Никоненко не знал своего отца - тот бросил семью, а его мама болела и умерла, когда ему было 9 лет. Он рос с бабушкой и дедушкой - ветераном Второй мировой, в такой страшной нищете, что сам попросился отдать его в интернат. Он сильно болел, и еще молодым человеком попал в автомобильную аварию, получил перелом позвоночника, тяжелую травму головы. Он не мог двигаться. Операция за операцией, и врачи ничего не обещали.

Но воля Сергея оказалась стальной, он начал бороться за жизнь в безнадежных условиях, ползать на руках, потом стал подниматься, с костылями, палкой, и настоящее чудо - он снова научился ходить... Он получил высшее образование, выбрал профессию, требующую максимальных нагрузок - инженер-геолог, и много лет работал в России, и снова удивил всех, его дух был намного сильнее его тела. В тайге он получил навыки выживания в дикой природе, научился стрелять без промаха.

Затем вернулся в Украину, в родной Миргород, открыл свое дело - все делал своими руками, разводил рыбу, построил пасеку, создал небольшую свиноферму, спал по 3-4 часа, чтобы обеспечить близких. А самое главное его достояние - он создал крепкую и любящую семью, такую, какой у него самого в детстве не было, и о которой он, умевший бороться в одиночку, на само деле сильно мечтал. Обе его дочери - старшая Ярослава и младшая Богдана, обожали отца, получили от него многие умения, были с детства закалены, умели выживать на природе, имели бойцовский характер.

Сергей все принимал близко к сердцу - да и здоровье не позволяло нагрузки, и вот к 51 году он перенес инфаркт и инсульт, и продолжал работать. Но когда в страну пришла война, Никоненко не мог оставаться в тылу. Он начал собирать помощь для армии с первых дней войны, все привозил на своей машине, дежурил на первых блок-постах. А летом 2014-го года добился, чтобы его взяли бойцом в 24-й батальон "Айдар".

На фронте были остро необходимы артиллерийские разведчики и корректировщики - а Никоненко блестяще разбирался в геодезии и работал с буссолью, дальномером и картой. У Ярославы росла дочь, она тогда не могла ездить на фронт, помогала в тылу. А младшая Богдана сопровождала отца во всех поездках, и вместе с ним устроилась на службу в санитарный взвод. Никоненко принимал участие во многих боях, пользовался большим уважением. 18 января позиции "Айдара" в селе Трехизбенка Луганской области были накрыты залпом российских "Градов". Сергей Никоненко получил смертельные ранения...

С ним прощались в Киеве на Майдане, на его похороны в Миргороде пришли тысячи людей. А обе его дочери пошли на службу в армии, и служат до сих пор.

15 октября 36-летняя Ярослава Никоненко несла службу на передовой в составе подразделения 101-й бригады охраны и получила смертельное пулевое ранение, российский снайпер не промахнулся...

Твердая и непреклонная патриот Украины, настоящий воин по духу. На ее странице в фейсбуке есть фотография с дня рождения, несколько цитат о мужчинах и женщинах, но почти вся ее страница была посвящена войне. Каждый месяц Ярослава публиковала у себя списки погибших в бою за месяц украинских воинов. Принимала участие в церемонии памяти героев, павших под Иловайском. Публиковала истории живых и погибших героев, рассказы о боевых операциях. Это страница - душа настоящего бойца, который понимает все риски войны.

Прожив жизнь настоящего патриота, Ярослава погибла, готовая отдать за каждого из нас, за свою Родину, свою жизнь. Это подвиг, который надо изучать в школах и гордиться, это огромная честь, что такие люди живут среди нас. Надо принять принять участие в горе семьи Никоненко, сделать все возможное. У Ярославы осталась дочь - ей 13 лет.

Карта помощи - сестра, военнослужащая ВСУ,

Никоненко Богдана Сергеевна, 5168 7427 1943 9899

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram