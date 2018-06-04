Скандальный судья решил закрыть дело против беглого экс-регионала

Шевченковский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть производство против бывшего народного депутата от Партии регионов Николая Левченко, которого подозревают в сепаратизме, призывах к свержению власти и разжигании розни, что привело к тяжким последствиям.

Как свидетельствует постановление суда, решение было вынесено скандальным судьей Олегом Линныком 25 мая, в день написания им заявления об отставке, передает INSIDER.

В документе, в частности, говорится, что подозрение "основывается исключительно на предположениях органов досудебного следствия о наличии в действиях Левченко состава преступления, которые были опровергнуты выводами экспертов по результатам досудебного расследования".

Николай Левченко

В частности, по мнению суда, в проанализированных выступлениях экс-нардепа, "не содержится" признаков призывов к свержению конституционного строя и изменения территориальных границ Украины.

"Следственным судьей установлено, что прокурором не была дана надлежащая оценка и не опровергнуты доказательства (защиты Левченко – ред.), которые свидетельствуют об отсутствии в деянии Левченко Н.А. признаков состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.161. УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии – ред.), в частности, не доказана связь выступления Левченко и тяжелыми последствиями в виде беспорядков на территории Донецкой и Луганской областей, создание основы для эскалации гражданского конфликта и последующего разжигания вражды внутри страны, является обязательным элементом преступления, предусмотренного ч.3 ст .161 УК", - говорится в постановлении.

Николай Левченко – бывший депутат от Партии регионов, известный своими публичными пророссийскими выступлениями.

После Революции достоинства Левченко был объявлен в розыск. В начале мая 2018 якобы, начал призывать Путина прекратить финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР" и "вернуть эти области Украине".

Судья Линнык известен тем, что 22 декабря 2017 года приговорил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к 4 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

Также СМИ публиковали скриншоты со страницы Линныка в "Одноклассниках", где тот признается в любви к советскому прошлому и "русскому миру".