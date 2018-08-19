Архитектор Кернеса на Lexus попал в ДТП: есть жертвы

В Харьковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. СМИ сообщили, что за рулем одного из авто находился бывший начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета Сергей Чечельницкий.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, ДТП произошло 19 августа около 15:00 возле села Песчаное Волчанского района.

"Предварительно установлено, что на автодороге "Харьков - Волчанск" произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus. От полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в карете скорой", - сообщили в полиции.

64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

По информации УНИАН, автомобилем Lexus руководил бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

"Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста", - сказал экс-чиновник в беседе с журналистом издания, после чего положил трубку.

Сергей Чечельницкий

Отмечается, что скорая прибыла на место аварии через 1 минуту после вызова. Несмотря на принятые меры, спасти пассажиров ВАЗ не удалось.

Напомним, в сентябре 2016 года Генпрокуратура возбудила дело в отношении организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн. В Харькове проходили обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата ВР Михаила Добкина.

Согласно тексту представления на арест Добкина, в 2008 году он вступил в сговор со своим заместителем, которая ведала вопросами земли Татьяной Овиннинковой и двумя ее подчиненными начальниками управлений Харьковского горсовета Сергеем Чечельницким и Борисом Барониным для незаконного отчуждения земельных участков из собственности города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 19 августа, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции: около 14:30 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская авто патрульной полиции столкнулось с Аudi, перевернувшись на крышу.