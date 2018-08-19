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Архитектор Кернеса на Lexus попал в ДТП: есть жертвы

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В Харьковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. СМИ сообщили, что за рулем одного из авто находился бывший начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета Сергей Чечельницкий.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, ДТП произошло 19 августа около 15:00 возле села Песчаное Волчанского района.

"Предварительно установлено, что на автодороге "Харьков - Волчанск" произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus. От полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в карете скорой", - сообщили в полиции.

64-летний водитель Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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По информации УНИАН, автомобилем Lexus руководил бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

"Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста", - сказал экс-чиновник в беседе с журналистом издания, после чего положил трубку.

Сергей Чечельницкий

Отмечается, что скорая прибыла на место аварии через 1 минуту после вызова. Несмотря на принятые меры, спасти пассажиров ВАЗ не удалось.

Напомним, в сентябре 2016 года Генпрокуратура возбудила дело в отношении организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн. В Харькове проходили обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата ВР Михаила Добкина.

Согласно тексту представления на арест Добкина, в 2008 году он вступил в сговор со своим заместителем, которая ведала вопросами земли Татьяной Овиннинковой и двумя ее подчиненными начальниками управлений Харьковского горсовета Сергеем Чечельницким и Борисом Барониным для незаконного отчуждения земельных участков из собственности города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 19 августа, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции: около 14:30 на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская авто патрульной полиции столкнулось с Аudi, перевернувшись на крышу.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на дорогах
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ДТПавария
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