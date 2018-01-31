Скандальный главред "Страны" бежал из Украины и попросил убежище в Австрии

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва уехал из Украины и попросил политического убежища в Австрии.

Об этом говорится в обращении к президенту Украины Петру Порошенко.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой", — сказано в обращении.

В издании подчеркнули, что Гужва поехал в Австрию после того, "как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину". Таким образом, он продолжает руководить редакцией из-за границы. Отмечается, что сайт будет работать в прежнем формате.

При этом Гужва назвал причиной своего отъезда в Австрию угрозы физической расправы и убийства, передает 112.

"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправы. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд и вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму. А управляемые властью группировки попытаются меня убить. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", 22 июня сотрудники Национальной полиции Украины взяли штурмом редакцию издания "Страна.uа" в Киеве. Позже стало известно, что Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве. По словам нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько, редакция "Страны.uа" и лично главред Игорь Гужва требовали от народных депутатов деньги за неразмещение "компрометирующих материалов". Позже он вышел на свободу с условием запрета покидать Киев.