Скандал в Укроборонпроме: СМИ выяснили, кто слил переписку Гладковских

Переписку между фигурантами скандала о хищениях в "Укроборонпроме" журналистам программы "Наші гроші" передал военный прокурор Виталий Опанасенко.

Об этом сообщает Telegram-канал The Newsroom журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой. По их данным, в ГПУ провели внутреннюю проверку с использованием детектора лжи.

Сообщается, что информацию о том, что именно Опанасенко передал журналистам переписку, подтвердил полиграф. При этом сам он якобы заявил, что "действовал по собственной инициативе, потому что не мог терпеть "этих барыг".

В прокуратуре сообщили, что собираются подать жалобу на Опанасенко.

Прокурор Виталий Опанасенко censor.net.ua

Отметим, что Виталий Опанасенко является скандальной личностью, бывшим членом следственной группы по делу "бриллиантовых прокуроров". Кроме того, прокурор угодил в несколько коррупционных скандалов.

Так, Опанасенко прописан в небольшой квартире, но при этом фактически проживает в особняке под Киевом. Шикарный дом, как и дорогой автомобиль Infiniti FX37s, по документам принадлежит его бабушке Екатерине Вербило. Также на 82-летнюю бабушку прокурора записан элитный внедорожник Lexus GX460.

Прокурор Виталий Опанасенко PRESS-Центр

Напомним, что под Киевом у журналиста Василия Крутчака сгорел автомобиль. Пострадавший обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко, который ранее, по словам Крутчака, прямо угрожал ему.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.

Позже президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

Также Порошенко заявил, что уже запустили международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

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