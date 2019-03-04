Скандал в оборонке Украины: Порошенко убрал Гладковского с должностей

Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

Также он был уволен с должности председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. О таком решении президент заявил 4 марта, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", – отметил Порошенко.

Олег Гладковский СНБО

Президент подчеркнул, что Гладковский должен понести наказание в случае доказательства его вины в хищениях в оборонной системе Украины.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которых Украина переплачивала в 3-4 раза.

Игорь Гладковский уже выступил с заявлением о подаче иска против журналистов программы "Наші гроші". По его словам, переписка, которая использовалась в расследовании, является фейковой.

Как писал OBOZREVATEL:

Сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на время расследования дела о закупках армии.

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