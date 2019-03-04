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Скандал в оборонке Украины: Порошенко убрал Гладковского с должностей

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Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

Также он был уволен с должности председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. О таком решении президент заявил 4 марта, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я публично обращаюсь к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", – отметил Порошенко.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

СНБО

Президент подчеркнул, что Гладковский должен понести наказание в случае доказательства его вины в хищениях в оборонной системе Украины.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которых Украина переплачивала в 3-4 раза.

Игорь Гладковский уже выступил с заявлением о подаче иска против журналистов программы "Наші гроші". По его словам, переписка, которая использовалась в расследовании, является фейковой.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петро ПорошенкоОлег Гладковский
Место
Украина
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Комментарии
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К К
К К
Этих продажных журналюг обязательно привлечь к ответу и по ним произвести доп . раследование . Чтоб не повадно было рыгам и дальше обливать президента грязью. Бумеранг вернётся к вам - негодяи .
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1
1
Ткаченко Дмитрий
Ткаченко Дмитрий
Та надо было просто Сытника вызвать в Козин как обычно, чё там))
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0
2
Белоусова Татьяна
Белоусова Татьяна
Порошенко следом за Гладковским нужно
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5
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Белоусова Татьяна, так коротко и уверенно пишут только боты и идиоты..))
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5
0
Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Белоусова Татьяна, - А ти ще жива?
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3
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