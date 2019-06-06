Скандал в оборонке: ГБР, САП и ГПУ пожаловались на НАБУ

Руководство Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований заявило о бездеятельности Национального антикоррупционного бюро в расследовании дела о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом на совместном брифинге 6 июня заявили генпрокурор Юрий Луценко, руководитель САП Назар Холодницкий и первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко, пишет "Украинская правда".

Луценко напомнил, что еще до публикации журналистов о хищении в оборонке в ГПУ расследовалось дело о неуплате налогов компанией "Оптима", но, по словам генпрокурора, НАБУ зарегистрировало дело о хищениях в "Укроборонпроме" за полгода до того, то есть в начале 2016-го.

Кроме того, по словам Луценко, в середине 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос передал руководителю главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому и директору НАБУ Артему Сытнику папку с 87 страницами переписок между участниками сделок "Оптимаспецдетали".

По словам Варченко, эти 87 страниц свидетельствовали о факте "неслужебных отношений", ведь руководство НАБУ фактически ничего не сделало с этими материалами и они в результате попали в руки детектива, который был фигурантом дела.

Луценко считает, что НАБУ саботировало следствие и Сытник вместо того, чтобы отдать материалы во внутреннюю службу расследований, вернул их детективу –фигуранту дела.

В связи с этим в ГБР дадут оценку действиям руководства НАБУ, в частности Сытника. Генпрокурор добавил, что по делу Сытник уже был допрошен.

Луценко заявил, что его разочаровала реакция Сытника по отчету о ходе следствия по "Укроборонпрому", ведь прогресса за несколько лет расследования по делу не было.

После комитета ВР по хищениям в "Укроборонпроме", где присутствовал Сытник, ГБР зарегистрировало производства, где давало оценку действиям детективов НАБУ.

По словам Варченко, по делу о хищении на Харьковском бронетанковом заводе фигурировала компания "Оптимаспецдеталь". Еще в 2015 году завод покупал вооружение у компании, которое по факту не поставлялось.

ГБР изъяла документацию ХБТЗ и провела обыски в НАБУ в связи с делом. В ГБР утверждают, что сделки в ХБТЗ нанесли государству ущерб почти на 9,7 млн гривен.

В ведомстве считают, что этот эпизод еще с 2015 года должен стать катализатором для расследования хищений в оборонке.

Холодницкий заявил, что САП узнала о материалах дела после публикации журналистского расследования в 2019 году.

"Изучив материалы дела, мы пришли к выводу, что следственные действия, которые могли быть проведены, должны быть проведены в 2017-2018 годах. Экспертиза ГБР, которую провели фактически за две недели, могла быть проведена еще в 2017 году", – сказал руководитель САП.

Варченко добавила, что эту экспертизу в НАБУ назначили еще в 2016 году, но она почему-то была отозвана. Как следствие, детективу НАБУ Завгороднему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие преступления).

НАБУ "Информатор"

"Вчера процессуальными руководителями, прокурорами САП было объявлено подозрение за совершение преступлений по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) бывшему гендиректору Харьковского бронетанкового завода и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера", –сообщил Холодницкий.

Сейчас, по его словам, решается вопрос об избрании меры пресечения этим лицам. Холодницкий надеется, что после этого производства вернут НАБУ на дорасследование.

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