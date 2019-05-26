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/Новости расследований

Скандал с задержанием подростков в Ривне: Зеленский отреагировал

11.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство внутренних дел не наказывать подростков, устроивших протест против него в Ривне 25 мая.

Прокомментировал ситуацию он на своей странице в Facebook. Глава Украины подтвердил, что задержания как такового не было.

"Выяснил ситуацию якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", – написал президент.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

NewsOne

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", – добавил он.

Мирный протест в Ривне

Мирный протест в Ривне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Ривне сотрудники полиции уже начали служебную проверку в отношении своих коллег, которые составили админпротокол на подростков.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Опа ! А задержания и не было, чувствуется настоящий юрист, а то что в участок препроводили, так это они сами попросились - захотелось с мусорами за жизнь поговорить. Настоящее задержание это отбитые почки, сломанные ребра, раздавленные пальцы, кровь из ушей, а тут даже без больнички обошлось. Вова, поосторожней, тут один презик уже воевал с детьми.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты сожгли людей в Одессе, что этот урод сказал?!
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1
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Михайлов Андрей, он сказал: "Не наказывать". Выполняйте
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Михайлов Андрей, тебя тут еще держат, животное кацап? Не забанили, суку одичалую? От же везет скотам расейским - резвятся, животные, срут где хотят! Не то что на расее! Да, одичалые?
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зеленский ещё не успел ничего положительного сделать, а вот косяков уже наделал, поэтому люди и недовольны. А у нас пУтин потребовал бы жёсткого наказания за пикет против него - экстремизм и терроризм, как минимум.
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