Скандал с задержанием подростков в Ривне: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство внутренних дел не наказывать подростков, устроивших протест против него в Ривне 25 мая.

Прокомментировал ситуацию он на своей странице в Facebook. Глава Украины подтвердил, что задержания как такового не было.

"Выяснил ситуацию якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ривне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", – написал президент.

Владимир Зеленский NewsOne

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", – добавил он.

Мирный протест в Ривне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Ривне сотрудники полиции уже начали служебную проверку в отношении своих коллег, которые составили админпротокол на подростков.

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