Скандал с УПЦ МП взорвал Украину: наружу всплыли чудовищные истории

Флешмоб #принесикуклу буквально взорвал Украину. Как известно, начался он после чудовищного случая на Запорожье.

Вечером 31 декабря в Запорожье выпрыгнувший из окна квартиры самоубийца убил ребенка - двухлетнего мальчика. Когда семья обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой о проведении церемонии похорон малыша, тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.

Затем в Запорожье, Киеве, Львове, Виннице, Славянске, Харькове, Чернигове и во многих других городах люди понесли детские игрушки к церквям.

Однако данная акция уже обросла огромным количеством скандалов.

Так, сразу после инцидента митрополит православной церкви Московского патриархата Лука заявил, что крещение людей священниками УПЦ КП не является крещением вовсе, поэтому священники УПЦ МП, в частности Евгений Молчанов, не могли отпевать ребенка. Куклы и конфеты митрополит обещает раздать бедным и малоимущим.

В Запорожье в храме на Малом рынке охранник с газовым баллончиком пытался отогнать людей с куклами.

Позже возле Храма Петра и Февронии неизвестные в масках избили людей, которые принесли куклы к зданию. Активисты обвиняют в избиении организацию "Радомир".

В других городах охранники и священники старались как можно быстрее забрать и утащить игрушки подальше, с глаз долой, пишет журналист Юрий Гудименко на своей странице в Facebook.

А в Киеве служители Киево-Печерской лавры угрожали журналисту, снимавшему, как люди приносят игрушки к центральному входу монастыря в память о двухлетнем мальчике Евгении из Запорожья.

Затем харьковский журналист Борис Редин попал в неприятную ситуацию в монастырской лавке той же лавры. Когда он попытался сделать пару снимков, на него набросились продавцы.

Плюс ко всему этому священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Александр Дедюхин рассказал о чудовищном случае 15-летней давности.

Тогда на Полтавщине в городе Червонозаводское Лохвицкого района священник УПЦ МП заставил откопать покойника и перезахоронить.

С каждым днем скандал обростает новыми подробсностями. В это время метрополит Филарет заявил, что в 2018 году украинцев спасет только усердная работа.