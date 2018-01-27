Скандал с УПЦ МП в Украине: в церкви оправдались с помощью баптистов

В условиях многоконфессиональности украинское общество должно уважать и принимать как данность внутренние правила каждой конфессии, даже, если оно их не понимает.

Об этом заявил заместитель главы Отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью "УНИАН-Религии".

При этом он привел несколько примеров.

"Христиане-баптисты принимают в свою конфессию людей исключительно через перекрещивание, через принятие нового крещения, где бы человек ни был до этого крещён. Именно поэтому они и называются баптистами (от греческого слова "ваптизо" - крестить, окунать в воду). И это не вызывает негодования у светских людей или других конфессий", - сказал он.

Также протоиерей упомянул в этом контексте лютеран.

"Например, в украинских лютеран есть внутреннее правило, согласно которому женщины являются членами общины, но при этом они не имеют права голоса. Все решения принимаются мужчинами. И при этом это не может быть основанием для светских феминистических организаций подавать иск в суд на лютеран за дискриминацию женщин. Потому что таким является внутреннее правило этой религиозной организации", - подчеркнул Данилевич.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению протоиерея Николая Данилевича, скандал с отказом отпевать ребенка в Запорожье вызван тем, что СМИ специально подогрели эту ситуацию.