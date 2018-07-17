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Скандал с секретным складом танков: в "Укроборонпроме" назвали виновных

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Тяжелая бронетехника, которую зафиксировали на территории одного из предприятий Харькова, принадлежит Вооруженным Силам Украины.

"Военная техника, которая зафиксирована на видео, является избыточным имуществом Министерства обороны Украины и принадлежит Вооруженным силам Украины", - сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром".

В компании подчеркнули, что в настоящее время не заключены соглашения между предприятиями "Укроборонпрома" и Министерства обороны по ответственному хранению данного имущества. В то же время, Концерн неоднократно пытался решить данный вопрос.

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"Согласно законодательным нормам, предприятия Концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение", - говорится в сообщении.

В Концерне добавили, что проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля блогеры обнаружили на территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода заброшенную военную базу с новыми танками. Парни провели видеосъемку, которую выложили в сеть.

Полиция по данному факту возбудила уголовное производство. Виновникам грозит до трех лет ограничения свободы.

Место
Украина
Объект
Укроборонпром
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