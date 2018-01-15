Скандал с "российским" письмом Порошенко: найдена улика причастности ФСБ

Недостоверная информация о якобы письмах президента Украины Петра Порошенко к Федеральной службе безопасности России дает почву для связки события с самой ФСБ.

Об этом заявил блогер Максим Гайдук в своем Facebook.

"Поиграем в экспертов-почерковедов. Первый текст - это реальный Порошенко. A второй? Партаков много и по смыслу и по форме, но

самый интересный недосмотр в письме - это петелька под маленькой буквой "д", - пишет он.

По словам Гайдука, буква "д" у Порошенко похожа на петельку маленькой "у" и снизу уходит вверх по диагонали влево.

"А в письме ФСБ? Там и петелька похожей на порошенковскую "у" уж очень неестественно деформирована (это видно на вырезанном слове "международного"). Такие вбросы компрометируют самих оппонентов Порошенко и дают почву для связки событий с ФСБ", - добавил блогер.

Как сообщал "Обозреватель", грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили, опубликовал письмо, якобы написанное президентом Украины Петром Порошенко в спецслужбы России в 2007 году.

В частности, утверждается, что Порошенко якобы адресовал директору ФСБ письмо, в котором заявил, что не является врагом России.

Отметим, издание "Украинская правда" отстранило от работы автора новости о письмах и признало серьезную ошибку.