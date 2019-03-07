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Скандал с "оборонкой": НАБУ пришло с обысками к Гладковским

14.4тЧитать материал на украинском

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у уволенного заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

Эту информацию подтвердил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что детективы нагрянули в дома к фигурантам дела.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах, мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них был проведен ряд обысков — около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других", — сказал Сытник.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

"Украинская правда"

По его словам, в производствах, которые передавались НАБУ, в том числе и от Генпрокуратуры, "достаточных оснований для объявления подозрения (Игорю. — Ред.) Гладковскому не было".

Он затруднился сказать точно, какое количество дел, касающихся оборонной сферы, осталось в Генпрокуратуре. "Материалов, в которых была копия этих переписок, у нас также не было", — сказал Сытник.

"Конечно же, мы будем допрашивать журналистов на предмет происхождения всех этих материалов. Но подчеркну, что это уже копии, а не то, что можно назвать настоящей перепиской", — добавил глава НАБУ.

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По его словам, необходимо идентифицировать достоверность этой переписки, прежде чем она сможет лечь в основу определенных доказательств.

Сытник уточнил, что в расследованиях о хищении в "Укроборонпроме"фигурируют более 10 государственных предприятий, передает "РБК-Украина".

"Всего в расследованиях НАБУ фигурируют более 10 государственных предприятий оборонпрома. По предварительным оценкам, разоблаченная на них коррупция нанесла ущерб на 1 млрд гривен. Эти факты коррупции детективы расследуют в пределах более 25 уголовных производств", — сообщил он.

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Также он подчеркнул, что коррупция в ОПК является одним из главных приоритетов в работе детективов НАБУ.

Сытник добавил, что из материалов производства, по данным НАБУ, в ГПУ было выделено 87 листов. И как материалы, а не уголовное производство, были направлены в НАБУ.

По его словам, в основном эти листы содержат данные переписки Евгения Шевченко. При этом он подчеркнул, что Шевченко никогда не был сотрудником НАБУ, он сотрудничал с детективами в ряде уголовных производств. Это сотрудничество оформлялось соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве.

НАБУ

НАБУ

ua.korrespondent.net

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Также стало известно, что обыски НАБУ прошли и у генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина. Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Обыск проводится у всех фигурантов дела, в том числе и у Букина", — сказал проинформированный источник.

По его словам, обыски проводятся как в автомобилях фигурантов, так и в квартирах и домах, включая даже любовниц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Олег ГладковскийАртем Сытник
Место
Украина
Теги
НАБУУкроборонпром
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Кречко Эд
Кречко Эд
Тот случай когда порохоботу и сказать то нечего., назначил Петр другана пилить баблосиков на войне
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Валевич Борис
Валевич Борис
Так эти гниды в суд побежали за правдой клоуны
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из жизни Гладковских. Кроха сын к отцу пришёл и спросила кроха: «Как украсть нам хорошо, чтобы всем было плохо?»
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