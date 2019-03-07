Скандал с "оборонкой": НАБУ пришло с обысками к Гладковским

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у уволенного заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

Эту информацию подтвердил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что детективы нагрянули в дома к фигурантам дела.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах, мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них был проведен ряд обысков — около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других", — сказал Сытник.

Олег Гладковский "Украинская правда"

По его словам, в производствах, которые передавались НАБУ, в том числе и от Генпрокуратуры, "достаточных оснований для объявления подозрения (Игорю. — Ред.) Гладковскому не было".

Он затруднился сказать точно, какое количество дел, касающихся оборонной сферы, осталось в Генпрокуратуре. "Материалов, в которых была копия этих переписок, у нас также не было", — сказал Сытник.

"Конечно же, мы будем допрашивать журналистов на предмет происхождения всех этих материалов. Но подчеркну, что это уже копии, а не то, что можно назвать настоящей перепиской", — добавил глава НАБУ.

По его словам, необходимо идентифицировать достоверность этой переписки, прежде чем она сможет лечь в основу определенных доказательств.

Сытник уточнил, что в расследованиях о хищении в "Укроборонпроме"фигурируют более 10 государственных предприятий, передает "РБК-Украина".

"Всего в расследованиях НАБУ фигурируют более 10 государственных предприятий оборонпрома. По предварительным оценкам, разоблаченная на них коррупция нанесла ущерб на 1 млрд гривен. Эти факты коррупции детективы расследуют в пределах более 25 уголовных производств", — сообщил он.

Также он подчеркнул, что коррупция в ОПК является одним из главных приоритетов в работе детективов НАБУ.

Сытник добавил, что из материалов производства, по данным НАБУ, в ГПУ было выделено 87 листов. И как материалы, а не уголовное производство, были направлены в НАБУ.

По его словам, в основном эти листы содержат данные переписки Евгения Шевченко. При этом он подчеркнул, что Шевченко никогда не был сотрудником НАБУ, он сотрудничал с детективами в ряде уголовных производств. Это сотрудничество оформлялось соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве.

НАБУ ua.korrespondent.net

Также стало известно, что обыски НАБУ прошли и у генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина. Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Обыск проводится у всех фигурантов дела, в том числе и у Букина", — сказал проинформированный источник.

По его словам, обыски проводятся как в автомобилях фигурантов, так и в квартирах и домах, включая даже любовниц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

Также президент Петр Порошенко уволил замешанного в скандале замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Его сын, Игорь Гладковский, заявил, что подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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