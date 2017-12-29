УкрEngРус

Скандал с "обменом" убийцы многодетного бойца АТО получил завершение

2.8тЧитать новость на украинском

Пенсионер с Луганской области, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения за теракт на блокпосту украинской армии, не был отпущен по обмену и находится в колонии в Ривненской области.

Об этом заявил начальник Городыщанской колонии Юрий Луцюк, передает Hromadske.ua.

По его словам, информация о передаче террориста на оккупированные территории во время обмена не соответствует действительности.

Новости
"Никто не встречал, сразу попали на подвал": обмен пленными возмутил террористов "ДНР"

В январе 2015 года мужчина принес на блокпост в Станице Луганской банку меда, внутри которой была взрывчатка.

Устройство сдетонировало, в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Как сообщал "Обозреватель", ТСН сообщила, что заключенного за теракт передали во время обмена боевикам.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Луганска и Луганской областиОбмен пленными
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости