Скандал с "обменом" убийцы многодетного бойца АТО получил завершение

Пенсионер с Луганской области, которого в прошлом году приговорили к 15 годам заключения за теракт на блокпосту украинской армии, не был отпущен по обмену и находится в колонии в Ривненской области.

Об этом заявил начальник Городыщанской колонии Юрий Луцюк, передает Hromadske.ua.

По его словам, информация о передаче террориста на оккупированные территории во время обмена не соответствует действительности.

В январе 2015 года мужчина принес на блокпост в Станице Луганской банку меда, внутри которой была взрывчатка.

Устройство сдетонировало, в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Как сообщал "Обозреватель", ТСН сообщила, что заключенного за теракт передали во время обмена боевикам.