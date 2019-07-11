"Скабеева – идиотка!" Соколова поймала пропагандистку на наглом фейке о ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова поймала топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву и ее коллег на наглой лжи о ВСУ, которые якобы обстреляли детскую больницу в Донецке.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая обратила внимание на то, что рупоры путинского режима умудрились озвучить три кардинально разных версии об одном событии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова и Скабеева

Так, сначала Скабеева в студии своей программы заявила, что украинские защитники якобы обстреляли пустую детскую больницу. Аналогичную версию озвучила и главврач медучреждения, пожаловавшись на попадание в здание снаряда от гаубицы.

"Пока все стандартно. Украинские военные ради удовольствия обстреляли детскую больницу. Но больница, что очень удобно, оказалась пустой. Зато очень быстро нашелся главврач, который подтвердил "карательную операцию". Ну, что такое! Один снаряд из гаубицы по пустой неработающей больнице. Автор сюжета был тут же уволен с формулировкой "не доп*здел", и за дело взялся более опытный журналист", – с сарказмом прокомментировала Соколова вымыслы кремлевской пропагандистки и пособницы оккупантов.

Она отметила, что спустя некоторое время на канале "Россия 1" вышли еще два новых сюжета. В одном из них заявили о трех минах калибра 122 мм, которые были выпущены по больнице, а во втором и вовсе о 200 снарядах, которые разбомбили больницу с 32 маленькими детьми.

"О, сразу видно – за дело взялись профессионалы с федеральных телеканалов. Бинго! Больница больше не пустая. Хотя время обстрела то же, район города тот же, номер больницы тот же, главврач тот же. Но все теперь намного драматичнее. И зрители дальше с чистой совестью могут ненавидеть украинцев", – иронизирует журналистка.

"Вот только непонятно, кого увольнять – съемочную группу, которая выставила идиоткой Олечку Скабееву, или бездушного главврача, которая очень переживает о разбитых стиралках и ни слова не сказала о 32 маленьких пациентах, попавших под обстрел", – добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

Также она разгромила Россию за множество фейковых сюжетов о прелестях российского паспорта на оккупированных украинских территориях.

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