Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подшутил над министром юстиции Денисом Малюськой за введение подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО.

Сивохо отреагировал на инициативу на своей странице в Facebook, предложив "малюсенький апгрейд".

"Помимо сертификатов на днюху в вип-камерах можно предлагать услугу "приведи друга и получи скидку на отсидку". По вашей наводке, не предупреждая именинника о сюрпризе, заботливый конвой бережно доставит его в СИЗО. О розыгрыше ему сообщат через 48 часов. За отдельную плату могут и не сообщить. Дополнительно оплачивается участие в реалити-шоу "Казенный дом-2", – пошутил Сивохо.

Сивохо подколол Малюську за сертификаты в СИЗО и предложил устроить "Казенный дом-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, в следственных изоляторах Украины с 8 мая начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.