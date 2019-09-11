"Схватила за шею и душила": на Черкасщине чиновницы устроили жесткую драку. Видео конфликта

В мэрии города Смела Черкасской области устроили драку две чиновницы – управляющая делами исполнительного комитета Людмила Осейко и руководитель отдела обращений граждан Людмила Омельченко.

Инцидент произошел в рабочее время, сообщается в сюжете местного телеканала "Смела ТВ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Исполняющий обязанности городского головы Виктор Федоренко уточнил, что конфликт между женщинами вспыхнул из-за неточностей в документах. Сначала Омельченко пыталась отобрать бумаги у Осейко. Ей это не удалось, и она начала душить свою коллегу.

Скрин видео

Впоследствии он уволил Омельченко с должности: "Женщина на женщину поднимает руку, применяет силу, да еще и такую – схватила за шею и давила. Со слов секретаря, Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью".

"Есть двое свидетелей, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в черкасской школе №29 ученик распылил газовый баллончик, после чего 20 детей были доставлены в больницу.

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