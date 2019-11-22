Главная Новости
22 ноября • обновлено в 18:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Коллапс с транспортом и поваленные деревья: опубликованы фото после шторма в Одессе

802
Читать материал на украинском

Сильный шквальный ветер за сутки с 21 по 22 ноября вырвал в Одессе 18 деревьев и сломал 6 крупных веток.

Только с утра 22 ноября были повалены деревья на улицах Радостной, Екатерининской, Ак.Филатова, Вильямса, Генерала Петрова, на 7-й станции Фонтанской дороги, на проспекте Юрия Гагарина и по многим другим адресам. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Горзелентрест" (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

Шторм в Одессе повалил деревья

Шторм в Одессе повалил деревья

Сайт Одесского горсовета

Новости
Буря стихнет: синоптик дала прогноз на пятницу

По состоянию на 15:00 около 120 сотрудников "Горзелентреста" выполняли работы по распилу и уборке упавших деревьев и веток. В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора.

Шторм в Одессе повалил деревья

Шторм в Одессе повалил деревья

Сайт Одесского горсовета

Кроме того, днем из-за шквального ветра на ул. Мельницкой у троллейбуса оторвался контактный провод и упал на проезжающую рядом маршрутку №168.

В связи с происшествием одесские троллейбусные маршруты №3 и 14 временно не работали. Пострадавших при инциденте нет.

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице – возможно дальнейшее падение деревьев и обрывы электрических кабелей.

Шторм в Одессе повалил деревья

Шторм в Одессе повалил деревья

Сайт Одесского горсовета

Шторм в Одессе повалил деревья

Шторм в Одессе повалил деревья

Сайт Одесского горсовета

Шторм в Одессе повалил деревья

Шторм в Одессе повалил деревья

Сайт Одесского горсовета

Шторм в Одессе оборвал провод у троллейбуса

Шторм в Одессе оборвал провод у троллейбуса

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе буря два дня крушила деревья, срывала крыши и ломала многотонные билборды. Также в результате шторма у берегов Одессы потерпел кораблекрушение танкер с украинским экипажем: людей чудом удалось спасти.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги