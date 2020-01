"Шокина чуть не убили": у Трампа сделали громкое заявление про бывшего генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин якобы был при смерти.

Об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в Twitter, пообещав показать отчет австрийского доктора.

Он утверждает, что "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина".

"Виктору был поставлен диагноз всемирно известного австрийского доктора, который подтверждает, что его чуть не убили", – написал Джулиани.

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed.