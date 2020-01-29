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29 января • обновлено в 19:18
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"Шокина чуть не убили": у Трампа сделали громкое заявление про бывшего генпрокурора

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Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин якобы был при смерти.

Об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в Twitter, пообещав показать отчет австрийского доктора.

Он утверждает, что "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина".

"Виктору был поставлен диагноз всемирно известного австрийского доктора, который подтверждает, что его чуть не убили", – написал Джулиани.

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Виктор Шокин

Виктор Шокин

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден хвастался, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина.

29 января 2020-го Шокина заметили в самолете рейса Киев – Берлин в аэропорту Борисполь. В сети показали фото.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Виктор Шокин Рудольф Джулиани
Место
США
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Гоша Злой
Гоша Злой
а его по лоснящейся харе и не скажешь....
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