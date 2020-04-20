Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что после отравления ртутью перенес две клинические смерти.

Своим спасением он обязан греческим врачам. Об этом экс-генпрокурор рассказал в интервью "Гордону".

"Находясь в Греции, во время выхода из машины я просто упал и потерял сознание. Когда я очнулся уже в реанимации, мне рассказали… Там были друзья-греки, которые помогли и спасли. И спасибо большое греческим врачам, которые вовремя появились. Ну, все было очень вовремя. Мне сказали потом, что, если бы это было в Киеве, я бы умер сто процентов. Потому что дважды применяли дефибриллятор. Дважды. В первый раз потерял сознание – и стало сердце", – вспоминает Шокин.

Виктор Шокин

При этом он подчеркнул, что второй раз его сердце останавливалось в карете скорой помощи, буквально за километр или полтора до госпиталя.

"Фактически, две клинические смерти. Но я не видел никакого тоннеля... А потом – восемь суток в реанимации. Это такие дни были и ночи, которые я никогда не забуду. Язык греческий – ничего не понимаешь. И что с тобой делают, тоже не понимаешь. Ну, это было, мягко говоря, не очень хорошо", – признался бывший генпрокурор.

Он подчеркнул, что сначала никто не знал, чем его отравили. По возвращению в Украину ему становилось все хуже. Вскоре он решил вновь поехать в Европу. В клинике "Рудольфинерхаус" ему сделали обширный анализ, выявив в организме 9,7 мг/кг ртути.

"То есть в пять раз больше ртути… Как сказали, вообще эта доза смертельная. Где она взялась у меня в организме я не знаю", – подытожил Шокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

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