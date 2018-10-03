Грозят расправой: появились детали жестокого избиения ребенка на Черкасщине

Третьеклассник Давид Лавриненко, которого жестоко избили одноклассники в поселке Чернобай, Черкасской области, уже пережил две операции и удаление селезенки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист газеты "Вечірні Черкаси" Сергей Радченко. По его информации, сейчас для транспортировки пострадавшего в областную больницу врачи собираются задействовать санавиацию.

Хотя прокуратура уже открыла уголовное производство по признакам статьи 128 (неосторожное нанесение тяжкого телесного повреждения), в школе, где учится Давид, инцидент до сих пор не прокомментировали.

Радченко сообщил, что тем временем в больницу, где лежит ребенок, приходил один из родителей подозреваемых.

"Угрожал расправой подруге матери, чтобы та не распространяла якобы ложную информацию", - написал журналист.

Хотя сам ребенок рассказал, что его избили одноклассники, но существует и версия, что школьник после уроков мог упасть с какого-то высокого сооружения. Однако родители в это не верят, утверждают что несколько недель назад сын уже возвращался из школы с надорванным ухом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве восьмилетний ребенок держит в страхе целую школу.