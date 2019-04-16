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Шестеро мертвы: ВСУ устроили феерический "разбор полетов" на Донбассе

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В понедельник, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены", – сказано в сообщении.

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ВСУ устроили феерический "разбор полетов" на Донбассе

"24"

С начала текущих суток, 16 апрел, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Украинские воины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.

ВСУ устроили феерический "разбор полетов" на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили позицию террористов на Донбассе в ответ на применение боевых дронов.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
С уничтоженными "оккупантами" ясно. Когда ждать очередной борт с поломатыми пидаргами? 😁
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1
Юг Руси
Юг Руси
Приходько Владимир, я не уверен в этом
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Юг Руси, весь русский мир состоит из дырявых пидоргов :)
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1
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andrei andrei
andrei andrei
Хохлопилорги, вы со счета уничтоженных террористов не сбились?😁 Сколько смурфиков героиновых не досчитались, поведайте миру.
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3
1
2 из 3 ответов | показать все
andrei andrei
andrei andrei
Полiщук Ярослав, пиДорг, в автобусе еду. На раьоту. У тебя есть работа?😁
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1
0
Ivan Rus
Ivan Rus
Полiщук Ярослав, обоссался получить повестку в окопы донбасса
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1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены" шестерых было... )))
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2
0

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