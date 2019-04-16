Шестеро мертвы: ВСУ устроили феерический "разбор полетов" на Донбассе

В понедельник, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены", – сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 16 апрел, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Украинские воины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили позицию террористов на Донбассе в ответ на применение боевых дронов.

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