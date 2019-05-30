"Шансов нет": украинским военным в плену "ДНР" предсказали трагическую судьбу

Восемь украинских военнослужащих, которые попали в плен "ДНР", могут не вернуться назад в Украину, как и захваченные в Черном море моряки.
Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью "Апострофу".
Он указал на важную деталь – захваченных украинцев не собираются обменивать. "Если в обычных случаях обмены происходили достаточно быстро, то в этом случае шансов нет. Ни генеральный штаб, ни военное руководство не выступили с этим заявлением. Это может означать, что либо происходят закулисные переговоры, в чем я не уверен, либо ребята попали в неприятную ситуацию", – пояснил Жирохов.
РБК-Украина
Эксперт также провел аналогию с моряками, которые попали в российский плен в Черном море. По его словам, быстрого разрешения ситуации ожидать не следует, поскольку Запад вряд ли сможет повлиять на оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.
Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.
В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".
Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.