"Шансов нет": украинским военным в плену "ДНР" предсказали трагическую судьбу

Восемь украинских военнослужащих, которые попали в плен "ДНР", могут не вернуться назад в Украину, как и захваченные в Черном море моряки.

Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью "Апострофу".

Он указал на важную деталь – захваченных украинцев не собираются обменивать. "Если в обычных случаях обмены происходили достаточно быстро, то в этом случае шансов нет. Ни генеральный штаб, ни военное руководство не выступили с этим заявлением. Это может означать, что либо происходят закулисные переговоры, в чем я не уверен, либо ребята попали в неприятную ситуацию", – пояснил Жирохов.

Новости Опубликованы фото и имена попавших в плен на Донбассе бойцов ВСУ

РБК-Украина

Эксперт также провел аналогию с моряками, которые попали в российский плен в Черном море. По его словам, быстрого разрешения ситуации ожидать не следует, поскольку Запад вряд ли сможет повлиять на оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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