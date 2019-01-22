''Шакалята бесхребетные!'' Появилось видео зверского избиения активиста в Запорожье. 18+ 

Активист ОО "Трезвые дворы" Сергей Мазуренко, которого жестоко избили в Запорожье, опубликовал видео инцидента с камер наблюдения.

"Шакалята безхребетные. Мы на верном пути и найдем каждого", - говорится в подписи к записи на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

На видеозаписи видно, как на него набросились одновременно несколько человек и начали избивать битами и другими предметами.

Журналистка Елена Гулая уточнила, что Мазуренко, который отстаивает права детей, борется с нарко- и алкотрафиком, был коварно заманен якобы "по рабочему вопросу".

"Сейчас Сергей лечит полученные травмы", - написала она на своей странице в Facebook.

Сергея Мазуренко Елена Гулая, Facebook

Новости В Запорожской области возле подпольного казино избили активистов

Сергея Мазуренко Елена Гулая, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Старосамборщине (Львовская область) трое молодых мужчин жестоко избили отца активиста Революции Достоинства.

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